"البيج الداكن" لطلاء واجهات المباني في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي علي:

أعلن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، بدء تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطلاء واجهات المباني لإضفاء الشكل الحضاري.

وتشكل فرق عمل لحصر العقارات القديمة التي تم توصيل المرافق لها ولم يتم طلاء واجهاتها حتى الآن بالشوارع الرئيسية والفرعية، كنموذج استرشادي أولًا، على أن يتم الانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوعين، تمهيدًا لوضع الإجراءات التنفيذية لطلاء واجهات تلك العقارات.

وأشار إلى أنه وقع الاختيار على اللون البيج الداكن لطلاء مباني المحافظة، على أنه لن يتم توصيل المرافق لأية عقارات غير مكتملة ولم يقم أصحابها بطلاء الواجهات.

وأوضح المحافظ، أن تكليف الرئيس السيسي، بطلاء واجهات جميع المباني هو توجه رائع منه لجعل وجه مصر بشكل حضاري خاصة وأن أغلب المدارس في الأحياء المختلفة، مكتوب على جدرانها شعارات غير مقبولة، كذلك المصالح الحكومية المتهالكة.