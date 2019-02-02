وزير البترول يتفقد أعمال مشروع المصرية للتكرير ونسبة الإنجاز 99%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تقدم الأعمال في مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ومشروع المصرية للتكرير، يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز، بما يسهم فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج ، بحسب البيان.

وقال الملا خلال الجولة، إن صناعة التكرير المصرية تشهد حاليًا تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات حوالي 9 مليارات دولار في معامل التكرير القائمة في إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول في معامل التكرير القائمة .

وأضاف أن المشروع الجديد بمسطرد البالغ استثماراته نحو 4.3 مليار دولار يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية كالسولار والبنزين عالى الأوكتين، ويوفر جانبا كبيرا من استيرادها.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يقام على مستوى عالمي، والالتزام الكامل بالتشغيل الاقتصادى وتوفير بيئة عمل آمنة تمكن العاملين من تقديم مستويات أداء عالية الجودة وتعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة.

وأكد الوزير على أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ووجود سوق محلى قوى وتوافقه بيئيا كان أحد المميزات التى أدت لجذب استثمارات جهات تمويل عالمية فى المشروع.

ووجه الوزير خلال الجولة، بأهمية الإسراع بتنفيذ مراحله النهائية ووضعه بالكامل على الإنتاج في إطار ما يحققه من قيمة مضافة وما يتوافر له من تسهيلات ودعم وكونه نموذجا للشكل المناسب للتعاون والتكامل مع القطاع الخاص سواء فى التشغيل أو جذب الاستثمار .

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من العضو المنتدب للشركة محمد سعد، الذي أوضح أن نسبة تقدم أعمال المشروع بلغت حوالي 99% حتى الآن حيث تم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة انتاج الهيدروجين عالى النقاء .

وقال سعد، إنه جاري الإعداد لتشغيل وحدات إنتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالى الأوكتين وباقب الوحدات الإنتاجية تباعًا، وأن العمالة الحالية في تنفيذ المشروع حوالي 5500 عامل .

وقال أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير إن المشروع يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا منها حواي 2.3 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية ( euro 5 ) وحوالي 700 ألف طن بنزين و 600 ألف طن من وقود الطائرات و 79 ألف طن بوتاجاز الى جانب انتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المشروع يقام بالمشاركة بين الدولة ممثلة فى هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلاً في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبي فيه بنسبة 87% من التكلفة مما يعد مؤشرا على الثقة في مناخ الاستثمار في مصر .