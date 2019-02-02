حاكم فرجينيا يعتذر عن صورة عنصرية

اعتذر رالف نورثام حاكم ولاية فرجينيا عن صورة في كتاب مدرسي سنوي عام 1984 يظهر فيها مع شخص آخر خلال حفل بينما يرتدي أحدهما زي حركة عنصرية. إلا أن نورثام قال إنه سيقضي مدته كحاكم للولاية رغم تزايد ضغوط زملائه الديمقراطيين عليه كي يستقيل.

وأشار في بيان أنه كان أحد الشخصين اللذين ظهرا في الصورة، وقد لوَّن أحدهما وجهه باللون الأسود ويقف بجوار آخر يرتدي زي حركة (كو كلوكس كلان) العنصرية. ولم يوضح من هو بين الاثنين ولم ترد المتحدثة باسمه على طلبات بالتعليق.

وقال نورثام في بيان "أشعر بأسف بالغ لأني اتخذت قرار التصوير بهذه الطريقة ولما سببته من ألم آنذاك والآن".

وأضاف نورثام، الذي تولى منصبه قبل عام، في تسجيل فيديو تم بثه في وقت لاحق على تويتر "أمضيت العام الماضي حاكماً لكم يقاتل من أجل فرجينيا توفر خدمات أفضل لكل الناس. أنا ملتزم بمواصلة تلك المعركة حتى نهاية مدتي وأتطلع لما كنتم تتوقعونه مني عندما انتخبتموني كي أخدمكم".

ومن بين من يدعون نورثام للاستقالة على الفور أربعة ديمقراطيين أعلنوا في الآونة الأخيرة نيتهم الترشح للرئاسة وهم أعضاء مجلس الشيوخ كامالا هاريس وكوري بوكر وكيرستن جيليبراند وجوليان كاسترو.

وعلقت على تويتر أيضا السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي قالت إنها تفكر في الترشح في انتخابات الرئاسة عن حزبها عام 2020.

وقالت "هذه الصور العنصرية مزعجة جدا. لا مكان للكراهية والتمييز في بلادنا ويجب ألا نتغاضى عنها خاصة من زعمائنا سواء جمهوريين أو ديمقراطيين. نورثام يجب أن يستقيل".