زعيم المعارضة الفنزويلية مستعد للتفاوض إذا كان رحيل مادورو مطروحاً

أعلن المعارض الرئيسي في فنزويلا، رئيس البرلمان خوان جوايدو، اليوم الجمعة، استعداده للدخول في مفاوضات، إذا كان رحيل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو مطروحاً على طاولة البحث.

وقال جوايدو، الذي كان أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك اندرس مانويل لوبيز اوبرادور، والأوروجواي تاباري فاسكيز، "المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة (...) وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة".

وكان هذان البلدان أعلنا الأربعاء عن عقد مؤتمر للدول المحايدة إزاء الأزمة في فنزويلا في السابع من فبراير الجاري في مونتيفيديو.

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ودعا جوايدو رئيسي المكسيك والأوروجواي "إلى الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، والمشاركة في إقامة حكومة انتقالية" تشرف على إجراء انتخابات.

وتعتبر المعارضة الفنزويلية أن الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر من يناير الماضي غير شرعية لأنها منبثقة من انتخابات مزورة.

ويتمسك الرئيس مادورو بحقه في فترة رئاسية ثانية، الأمر الذي أدى إلى نشوب أزمة سياسية قسمت البلد ومعه المجتمع الدولي.

واعترفت الولايات المتحدة وكندا والبرلمان الأوروبي ودول غربية أخرى برئيس البرلمان جوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا. بينما أمهلت دول أخرى مادورو للإعلان عن تنظيم انتخابات وإلا فإنها ستعترف بجوايدو رئيساً.