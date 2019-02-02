المعارضة البريطانية تنتقد محاولة رئيسة الوزراء كسب تأييد نواب لاتفاق بريكست

انتقد نواب من حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الجمعة، عرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتمويل عمليات تطوير وتجديد في مناطق تعانى من الإهمال من أجل الفوز بمزيد من أصوات الحزب لصالح اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال تشوكا أومونا النائب البرلماني من حزب العمال والمؤيد للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى إن "عمل الحكومة عبر سد الفجوات أمر خاطئ - سواء بإشراك أعضاء من (الحزب الوحدوي الديمقراطى ) أو من أي حزب آخر".

وكان أومونا يشير إلى اتفاق ماي في يونيو عام 2017 لاستثمار مبلغ إضافي بقيمة مليار جنيه استرليني (1,3 مليار دولار) في إيرلندا الشمالية على مدار عامين في مقابل الحصول على دعم عشرة نواب من الحزب الديمقراطي الوحدوي لمساندة حكومتها الأقلية.

وقال جون مان النائب عن حزب العمال والمؤيد للبريكست إنه أجرى محادثات مع حكومة ماي أمس الخميس، لكنه رفض مزاعم بأن مثل هذا التعاون عبارة عن "سياسات ذات نفع متبادل".

وكتب مان، على تويتر رداً على تقرير لصحيفة "تايمز"، "اظهروا لنا الأموال. تمويل بقدر كاف لتحويل مجتمعاتنا".

كانت صحيفة "تايمز" ذكرت أن ماي ستحاول أن تقنع أكثر من عشرين من نواب حزب العمال وعددهم 257 في مجلس العموم لدعم اتفاقها للخروج "بضخ مبلغ نقدي في المناطق المحرومة (التي أيدت الخروج في استفتاء عام 2016) بما في ذلك مجتمعات التعدين السابقة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن خطة ماي لإغراء نواب حزب العمال "تتعلق بالسماح لنواب العمال الذين يمثلون المجتمعات (المؤيدة) لبريكست بحصولهم على شيء حقيقي في مقابل تصويتهم".

ورفض رئاسة الوزراء البريطانية التعليق مباشرة على التقرير، لكنه قال إن ماي "عازمة لتولي برنامج للتجديد الوطني ما بعد بريكست" وأنه "ما من مجتمع ينبغي أن يشعر أنه ترك وحيداً".

وتسعى ماي لإجراء مزيد من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير بروتوكول "شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الإيرلندية في اتفاق الانسحاب وهو البروتوكول الذي يستهدف ضمان بقاء الحدود مفتوحة.

ولا تزال ماي تأمل في الفوز بموافقة برلمانية على اتفاق بريكست قبل خروج بريطانيا من التكتل يوم 29 مارس المقبل.

كانت ماي قد فازت بأغلبية بسيطة في البرلمان يوم الثلاثاء لصالح خطتها التي تهدف إلى إجراء تعديلات، لكن قادة الاتحاد الأوروبي يشددون على أن اتفاق الانسحاب بما في ذلك شبكة الأمان، أمر غير قابل للتفاوض عليه من جديد.

وتحتاج ماي أيضاً إلى تأمين الحصول على أغلبية لاتفاقها عندما تعود إلى مجلس العموم في 13 فبراير الجاري بعدما منيت بهزيمة مدوية منتصف يناير الماضي.