32 جريحاً برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب اثنان وثلاثون فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "أصيب 32 شخصاً برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة".

وأضاف أن "عشرات آخرين أصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز" المسيل للدموع، مبيناً أن بين المصابين "صحافي (محلي) ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح" في جنوب القطاع.

وشارك الآلاف في احتجاجات الجمعة وأطلق عليهم جنود الاحتلال الإسرائيلي النار.

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