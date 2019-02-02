أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الحاتمي"

جدة - عبد المنعم البراشي:

نقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لأسرة الشهيد

أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر الأمير بدر بن سلطان في اتصال هاتفي بأسرة الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى

أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أنه قد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.