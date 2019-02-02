كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء مطار بريسبان بأستراليا بعد إعلان "حالة الطوارئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الاسترالية إخلاء مطار بريسبان الدول، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ، وتتمركز قوات الشرطة في ساحة المطار في الوقت الحالي. وتقول تقارير إعلامية أولية، إن هناك رجل مسلح بالسكاكين، وقد أعلنت السلطات عن تهديد بوجود قنبلة. وقالت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية، في بيان: "أصدرت الشرطة إعلانا بموجب قانون السلامة العامة والمحافظة الليلة في مطار بريسبان بسبب حالة طارئة." ووفق الشرطة، تم توقيف القطارات القريبة، ووقع الحادث في المحطة الدولية للمطار.

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