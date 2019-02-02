رونار يدافع عن محترفي المنتخب ويعلق: أتفهم اختيارتهم بالرحيل لدوريات خليجية

دافع هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، عن خطوة مجموعة من لاعبيه بالاحتراف في الدوريات الخليجية، وذلك على بعد 5 أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

رونار أوضح في حوار مع صحيفة “لوموند”، تفهمه لاختيار لاعبين مثل مهدي بنعطية، ومروان داكوستا، وامبارك بوصوفة، الذين تجاوزت أعمارهم الـ 30 سنة، وجهات بالدوريات الخليجية، من أجل ضمان مستقبلهم، بالنظر إلى الامتيازات العديدة التي توفرها الأندية الممارسة هناك.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني :” بنعطية لاعب بمميزات عدة، رأي بأنه قادر على خوض موسمين على الأقل أو ثلاثة، مع فريق أوروبا ينافس على دوري الأبطال، لكنه فكر في أمور عديدة واختار اللحاق بالدحيل القطري، أنا أتفهم بشدة وأحترم قراراته، لأنه شخص محترف”.

واعتبر الناخب الوطني المغربي، أن الأندية في قطر مثلاً، قد تنهي تعاقد أي لاعب أجنبي، إن فشل في الإندماج بشكل سريع مع أجواء المنافسات، بالنظر إلى محدودية الأسماء الأجنبية التي يجب أن تتوفر عليها لوائحها.

هيرفي رونار، اعتبر بأن الإيقاع والتنافسية تقل تدريجياً بالدوريات الخليجية، لكنه عاد للإشارة إلى أن الأمر لا يعني عدم توفر أسماء لامعة في قطر والسعودية والإمارات.

وشكل ميركاتو الأسود خلال فترة الصيف والشتاء، مفاجات عديدة بالنسبة للجماهير المغربية، برحيل أبرز الأسماء الأساسية في تشكيلة رونار إلى الخليج أو دوريات عربية، من بينهم الهداف خالد بوطيب، الذي وقع بكشوفات الزمالك المصري قادماً من مالطية سبور، ومروان داكوستا، الذي جاور الأحمدي بفريق إتحاد جدة، وبنعطية الذي تشبث بقرار الرحيل عن يوفنتوس ووقع للدحيل القطري.