ابن كيران: الملك يتابع وضعيتي الأمنية باستمرار حتى الآن وهو يعرف لماذا

عاد عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة ليتحدث عن الحراسة الأمنية المشددة التي ترافقه، والتي تجر عليه انتقادات عدة خاصة بعد أن فقد منصبه كرئيس للحكومة، مؤكدا أن الحراسة يستفيد منها بأمر من الملك الذي يتابعه وضعيته الأمنية لحد الآن، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، في لقاء مع عدد من الصحافيين، يعقد الآن بمنزله، بحضور “اليوم 24”: “سيدنا يتابع وضعيتي الأمنية باستمرار حتى الآن وهو يعرف لماذا”.

وكشف رئيس الحكومة السابق، بأن الملك اتصل بوزير الداخلية بينما كان معه بمكتبه برئاسة الحكومة، وأخبره بأنه قرر وضع حراسة أمنية مشددة له، مهما كان موقفه.

وأفاد ابن كيران بأن عدد عناصر الأمن التي كانت بجوار المنزل، حين كان رئيسا للحكومة هو 40 عنصرا، ليتم تقليصه بطلب منه، بينما انخفض عدد الحراس المرافقين له من 7 إلى ثلاثة عناصر أمنية الآن.