شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف المليشيا بانفجار لغم زرعته في البيضاء والان مع التفاصيل
سقط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت جراء انفجار لغم أرضي زرعته في محيط مواقعها بمديرية ذي بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر إن قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في موقع المختبي بمديرية ذي ناعم جراء انفجار لغم ارضي - قبل قليل - كانت قد زرعته بوقت سابق .
وأكدت المصادر إن مليشيا الحوثي زرعت مئات الألغام في معظم مناطق وطرقات بالمديرية وأودت بحياة وإصابة العديد من المدنيين الى جانب نفوق مئات من الماشية والاغنام.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بصفوف المليشيا بانفجار لغم زرعته في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.