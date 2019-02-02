قوات الأمن العراقي تتعقب خلايا "داعش" في ديالي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية أمنية لتعقب خلايا لتنظيم داعش الإرهابي على ضفاف نهر ديالى شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر -وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية- "إن قوة مشتركة نفذت عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في بساتين وأراضي ضفاف نهر ديالى ضمن مناطق شروين شمال شرقي بعقوبة، مضيفا أن العملية شملت تمشيط ودهم مناطق واسعة من البساتين لتأمين تلك المناطق ومنع الإرهابيين من الاختباء فيها.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي منع قوة أمريكية من إجراء جولة ميدانية راجلة في إحدى مناطق مدينة الموصل، واعتبر رضوان العنزي نائب قائد العمليات، الجولة الميدانية للقوات الأمريكية استفزازا مقصودا، مبينا أن قوات الحشد الشعبي اعترضت طريق القوة الأمريكية من خلال قطع الطريق وتحذيرها بصورة مباشرة.