شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائري: الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة ل"بوتفليقة" والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فترشحه “صار مسألة وقت”، وفق تعبيره.

وقال أويحيى إن ‘الانتخابات الرئاسية المقبلة ستثبت قدرة بوتفليقة على إقناع الشعب بصلاحية برنامج الاستمرارية”، مفيداً أنه “لن يقوم بتنشيط الحملة الانتخابية بنفسه، مثلما جرى في رئاسيات 2014”.

تصريحات أويحيى جاءت في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بعد نهاية أعمال المجلس الوطني لحزبه “التجمع الوطني الديموقراطي”، واستغله للمرافعة عن “منجزات العهد البوتفليقي” و”انفتاح السلطة على كل التيارات”.

واستنكر الأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديموقراطي”، تهافت عشرات المواطنين على سحب اكتتابات الترشح للرئاسة، مبديًا تضامنه مع موجة السخرية التي تطال “المهرجين” الذين يبحثون عن الأضواء أمام مقر وزارة الداخلية.

وشدد على أن ذلك “وباء نكتشفه لأول مرة في الجزائر، ويجعلنا نفكر بجدية لتعديل قانون الانتخابات بعد استحقاق الربيع القادم”، مبرزاً أن الرئاسيات ستجرى أمام مرأى المراقبين الدوليين.

وأظهر رئيس الوزراء تجاهلاً للجنرال المتقاعد علي غديري، الذي تقدمه بعض الأوساط على أنه “المرشح الأقوى لخلافة بوتفليقة”، مصرحًا أن صندوق الانتخابات لن يعلن سوى اسم “عبد العزيز بوتفليقة” رئيسًا للبلاد.