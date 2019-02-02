شاب يقود والديه إلى المحكمة.. بسبب إنجابه

الخليج 365/ بغداديعتزم شاب يبلغ من العمر 27 عاما ويعيش في العاصمة الهندية، نيودلهي، الى اقتياد والديه للمحكمة لسبب غريب وعجيب لا يخطر على بال أحد.

وذكر موقع "أوديتي سنترال" أن الشاب رافائيل صامويل يعتقد أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون طلب موافقتها أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية.

ويقول صامويل أن شكل حياتنا يستحق أخذ الموافقة قبل جلب أي كائن جديد إليها.. لماذا إخضاعه لمصاعب الحياة دون رغبته وموافقته؟ هذه تسمى حياة قسرية".



وتابع "أريد أن أقول لكل أطفال الهند إنني أحب والدي ولدينا علاقة جيدة.. لكنهما أخرجاني إلى الوجود من أجل سعادتهما وتمتعهما، لم يطلبا رأيي.. فلماذا علي تحمل مشقة حياة لم أطلبها".