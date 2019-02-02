"تهديد ووعيد" من أميركا إلى لبنان



وجه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل "الإرهاب" مارشال بيلينغسليا رسائل "تهديد ووعيد" إلى لبنان. الخليج 365/ بغدادوجه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل "الإرهاب" مارشال بيلينغسليا رسائل "تهديد ووعيد" إلى لبنان. وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وفقاً لـ"سبوتنك"، أن المبعوث الأميركي إلى بيروت حمل معه ملفات ورسائل عدة عشية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري. ولفتت إلى أن أبرز ما جاء به المبعوث الأميركي خلال تنقلاته بين المسؤولين اللبنانيين هو "التهديد والوعيد" من هذه الرسائل الأميركية هو أن الدولة اللبنانية والمصارف يجب أن تواجه "حزب الله" داخليا عبر العقوبات المالية والاقتصادية عليه وبطرقها الخاصة.





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