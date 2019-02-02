الان تتابع زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة في إندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا على عمق عشرة كيلومترات.

وأوضحت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وليس هناك احتمالات لحدوث موجات مد بحري عاتية بسبب الزلزال.