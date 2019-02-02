مطار اللد: وقف الهبوط والإقلاع بسبب طائرات مسيرة صغيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقف العمل في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، مطار اللد سابقا، لفترة قصيرة لم تتجاوز العشرين دقيقة، صباح اليوم السبت، في أعقاب رصد أجهزة الحماية في المطار تحليق طائرتين مسيرتين صغيرتين بالقرب من المطار ومدرج هبوط الطائرات.

وأعلنت سلطات المطار عن إرجاء هبوط وإقلاع الطائرات لمدة عشرين دقيقة، ثم عاد المطار إلى العمل كالمعتاد. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا.

وتم رصد إحدى الطائرات المسيرة على ارتفاع 400 متر فوق منطقة شرقي تل أبيب، بينما حلقت الطائرة المسيرة الثانية على ارتفاع 140 مترا في منطقة قريبة.

وقالت سلطات المطار إن هذه الطائرات المسيرة الصغيرة شكلت خطرا على الطائرة التي تهبط وتقلع، ولذلك تم وقف حركة الطيران بالكامل لمدة عشرين دقيقة.

وكان حراس في المطار قد أوقفوا سائحا روسيا بعد أن حاول تشغيل طائرة مسيرة صغيرة في المطار. وتم اعتقال السائح والتحقيق معه في الشرطة.

ويذكر أن السلطات البريطانية كانت قد أوقفت العمل في مطار "غيتويك"، وهو ثاني أكبر مطار بريطاني، لقرابة 32 ساعة الشهر الماضي، بعد رصد تحليق طائرات مسيرة صغيرة يبالقرب من المطار.