شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف عن اطلاق صاروخ كروز بعيد المدي يحمل اسم "هويزة" والان مع التفاصيل

كشفت إيران، اليوم السبت، عن إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى، يحمل اسم “هويزه”، حيث أعلنت عن جاهزية تسليمه لقوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية كلمة لوزير الدفاع، أمير حاتمي، خلال لقائه بقائد قوات “الجو فضائية” للحرس الثوري، أمیر علي حاجي زاده؛ للكشف عن صاروخ “هويزه”، في ذكرى مرور 40 عامًا على الثورة الإيرانية.

وأعلن حاتمي أن متخصصين بهيئة التصنيع الجو فضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، تمكنوا من تصميم وتصنيع صاروخ كروز بعيد المدى، لافتًا إلى “أن صاروخ هويزه يتمتع ببعد تحليق لأكثر من 1350 كلم، حيث يعمل على استهداف نقاط برية ثابتة”.

وتابع أن “صاروخ هويزه قادر على العمل لمدى بعيد يصل إلى 700 كلم، وبات جاهزًا لتسليمه لقوات الجو فضائية للحرس الثوري”، معتبرًا “أن الصاروخ يمثل إنجازًا جديدًا للجمهورية الإسلامية في مجال الدفاع الصاروخي”، بحسب تعبيره.