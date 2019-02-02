شكرا لقرائتكم خبر عن مسام ينتزع اكثر من 7 الف لغم حوثي خلال فترة قصيرة والان مع التفاصيل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية(مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً في عدد من المحافظات.

واوضح المركز في بيان صحفي بان المركز تمكن من انتزاع ،89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.

الجدير ذكره أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء

وتجبر قذائف وألغام مليشيات الحوثي سكان قرى ومناطق ريفية بمديرية الدريهمي على النزوح من قرى الطائف والشجن والجاح والمنقم والنخيل ومناطق أخرى تابعة لمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقال سكان محليون نازحون بأن استمرار مليشيات الحوثي بالقصف اليومي لمناطقهم وقراهم ومزارعهم اصافة للالغام التي زرعتها المليشيات أجبرتهم على النزوح هربا من مجازر يومية ترتكب بحقهم وبحق مرارعهم وما شيتهم .

هذا ويعاني سكان قرى الدريهمي والطائف قصفا يوميا لمنازلهم من قبل مليشيات الحوثي حيث تشير مصادر محلية، إرتفاع أعداد الضحايا وإستشهاد وجرح العشرات من المواطنين ، ومقتل المئات من الماشية وتدمير العشرات من منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتشار الألغام بشكل كبير في مزارع المواطنين وفي الطرقات العامة والأحياء السكنية التي كانت تسيطر عليها المليشيات سابقاً أصبحت تهدد بالخطر حياتهم.

وأصبح المواطنون يستيقظون يومياً على خبر إنفجار الألغام وسقوط الضحايا الأبرياء .

من جانبها تواصل الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لألوية العمالقة بعملية نزع الألغام من المناطق المحررة بالرغم من إنتشارها بشكل كبير وعشوائي.

وعلى صعيد آخر، بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة ، اليوم ، مع مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السفير سيدي عبدالله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء اهم التطورات واخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام وتجاوبها مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى احلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 ..مشيراً الى مشاورات السويد والتي التزمت الحكومة اليمنية من طرفها بما تم التوافق عليه والذي قوبل بتعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بآلية التنفيذ التي أقرت وكذلك محاولتها استهداف رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال باتريك وإطلاق النار على موكبه بعد منعه عدة ساعات من النزول إلى بعض مناطق التماس في الحديدة ومحاولة منعه من مقابلة الوفد الحكومي.

وسلم السفير العرادة مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية نسخة من تقرير الرصد الرسمي للخروقات التي تقوم بها المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد.

من جانبه أكد مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجدداً دعم موريتانيا لليمن ومساندة الحكومة بكل الوسائل المتاحة للخروج من الأزمة واستعادة الدولة من المليشيا الإنقلابية.