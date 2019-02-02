وزير الدفاع التركي قرب الحدود العراقية

الخليج 365/ بغدادأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، جولة في ولاية شرناق جنوبي شرقي البلاد، تفقّدا خلالها القوات المتمركزة على الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "أكار ودوندار وصلا، إلى شرناق، وانتقلا إلى منطقة سيلوبي المتاخمة للحدود مع العراق، لتفقد العمل في الوحدات العسكرية".

وشارك أكار ودوندار في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، حيث تلقى منهما معلومات حول التطورات وسير العمليات.



كما التقى أكار ودوندار القوات التركية الخاصة المتمركزة على الحدود.

وفي تصريحات صحافية خلال الجولة، قال أكار إن "تركيا ستواصل حربها ضد الإرهابيين وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها".

وأكّد أن "تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها تتخذ التدابير اللازمة ومتأهبة في هذا الصدد".

