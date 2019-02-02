الأردن يعلن موافقته على استضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأردن موافقته على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لعقد اجتماع آخر بين فرقاء اليمن في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، وسيخصص لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.



وأشار القضاة إلى أن موافقة بلاده على عقد الاجتماع في عمان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، واستمرارا لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.