انت الان تتابع ممثل فنزويلا بالأمم المتحدة: أمريكا تستعد لاستعمارنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هاجم الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها تستعد لاستعمار فنزويلا من خلال انقلاب عسكري. وقال مونكادا: إن "الخطة التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة استعمار فنزويلا، تعتبر السمة الصحيحة لما أصبح لاحقًا خطة للغزو العسكري الأمريكي ضد فنزويلا.. هذا حدث لم نشهده من قبل في تاريخنا". وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة، وذلك على خلفية فعاليات الاحتجاج التي قامت بها قوى المعارضة.
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة، وذلك على خلفية فعاليات الاحتجاج التي قامت بها قوى المعارضة. وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافهم بجوايدو، فيما أبدى الرئيس مادورو غضبه، ما نتج عنه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة، وذلك على خلفية فعاليات الاحتجاج التي قامت بها قوى المعارضة.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافهم بجوايدو، فيما أبدى الرئيس مادورو غضبه، ما نتج عنه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.
في حين قامت الولايات المتحدة 29 يناير، بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا تخص شركة "بي.دي.إس.أي" النفطية الحكومية الفنزويلية.
لكن يبو أن روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين أعلنوا تأييدهم لمادورو. ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.
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