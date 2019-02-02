روسيا تحتجز قارب صيد يابانيا

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صورة أرشيفية لسلطعونات العنكبوت

أعلن مسؤول ياباني السبت أن السلطات الروسية احتجزت قاربا يابانيا لصيد سرطان البحر كان على متنه عشرة أشخاص.

واحتجز القارب في ميناء ناخودكا الروسي حيث يتوقع أن يتم استجواب أفراد طاقمه، بحسب ما أفاد المسؤول من محافظة شيمانه في غرب اليابان.

وقال لوكالة فرانس برس "نطلب من الجانب الروسي، عبر القنوات الدبلوماسية، الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القارب غادر شيمانه بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير لصيد سلطعونات العنكبوت في بحر اليابان قبل أن يقطع الاتصال معه الأربعاء.

وتحيط كل من اليابان وروسيا والكوريتين بالمنطقة التي تشهد باستمرار خلافات بشأن حقوق الصيد وملكية الجزر الصغيرة والنتوءات الصخرية.

وتتهم روسيا عادة القوارب الأجنبية بصيد السلطعون بشكل غير شرعي في منطقتها الاقتصادية الخالصة.