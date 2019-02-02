الجامعة العربية والأمم المتحدة يتفقان علي دعم الثقة بين الاطراف الليبية

اتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية، ويفضي إلى توحيد مؤسساتها وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، اليوم السبت، عقب لقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول سبل حلحلة الأزمة الليبية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلي تسوية متكاملة للوضع في البلاد وبشكل يفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة دعم ومساندة الجامعة العربية لخطة العمل الأممية والمسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي للخروج بتسوية ليبية – ليبية خالصة تنهي حالة الانسداد السياسي والانقسام القائم في البلاد وتتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس دستورية سليمة ويرتضي الجميع بنتائجها ويحترم المؤسسات التي ستفضي إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط أعاد التأكيد على ضرورة التوصل إلي حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمثل تهديدًا لسلامة وسيادة الدولة الليبية، والذي بدونه لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وتثبيت أركان الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد وضمان الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في المرحلة المقبلة، كما أبديا تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل في سياق التشاور المؤسسي بين المنظمات الأربع تحت مظلة هذه الآلية.