” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على جازان

حذرت الهئية العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة جازان ” أبو عريش، تشمل الطوال، فيفا، الخوبة ” والأجزاء المجاورة، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت “الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم السبت الموافق 2/2/2019 من الساعة 8.00 للساعة 18.00 من نفس اليوم.

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