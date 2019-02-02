الصين واليابان تتفقان على معالجة القضايا بين البلدين بشكل صحيح

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اتفقت الصين واليابان على العمل من أجل تحقيق تقدم كبير في التعاون التجاري والتبادلات الشعبية، ومعالجة القضايا الرئيسة والحساسة بين البلدين بشكل صحيح.

كما اتفق الجانبان -وفقا لبيان صدر بعد ختام مشاورات دبلوماسية دورية وحوار أمني عقد مساء أمس في العاصمة الصينية (بكين) بحضور نائب وزير الخارجية الصيني “كونغ شيوان يو” ونائب وزير الشؤون الخارجية الياباني “تاكيو موري”- على أن عام 2019 حيوي في العلاقات بين البلدين من أجل دفعها نحو مستوى أعلى.

وأكد الجانبان ضرورة اغتنام الفرصة وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين بأنهما شريكان في التعاون ولا يمثلان تهديدا لبعضهما البعض، مع دعم بعضهما البعض في التنمية السلمية.

واتفقا أيضا على التخطيط والتحضير للتبادلات عالية المستوى, مشددين على أهمية المسؤوليات المشتركة بينهما من أجل حماية السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الالتزام بمسار التنمية السلمية، كما وافق الجانبان على إقامة الحوار وإدارة الاختلافات وبناء الثقة والسعي من أجل تحقيق علاقات بناءة في مجال الأمن.

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