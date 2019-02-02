إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاحتجاجات واسعة ضد مادورو بفنزويلا

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شددت السلطات في فنزويلا، اليوم السبت، من إجراءاتها الأمنية تحسبا لجولة جديدة من الاحتجاجات دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وجاءت الاحتجاجات التي ستكون على نطاق واسع للمطالبة برحيل الرئيس الفنزويلي مادورو.

وكان زعيم المعارضة جوايدو قد صرح – أمس الجمعة – بأنه يتعين على الجميع النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع من أجل هدف واضح, وأشار إلى أنه سيقوم بأكبر مسيرة في تاريخ القارة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي اعترف – الخميس الماضي – بسلطة جوايدو, ودعا كل دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل.

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