شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" تواصل مناقشة قانون المرور يومى الاثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها المزمع عقدهم يومى الاثنين والثلاثاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور.

ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.

كما تقوم فلسلفه القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

وفى سياق متصل، تتابع اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة غدًا الأحد، ما تم من مناقشات باجتماعات اللجان المشتركة، والتى تشارك فيها هيئة مكتبها فيما يتعلق بمشروعات القوانين المختلفة أو ما يخص أعمال اللجنة.