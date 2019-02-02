إنتهت الجلسة الأولى ل​مجلس الوزراء​ الجديد المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وتمّ شكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري مؤلّفة من ١٠ وزراء.

كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.