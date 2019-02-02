سليمان فرنجية نشر صورة مع فيصل كرامي: تبقى الصداقة هي الأهم

نشر رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ صورة مع النائب ​فيصل كرامي​ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا على الصورة بالقول: "تبقى الصداقة هي الأهم".

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