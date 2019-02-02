وصل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الى ​بعبدا​ لالتقاط الصورة التذكارية للحكومة، وقد انضم بري والحريري للرئيس ميشال عون حيث يعقد في هذه اللحظات اجتماعا ثلاثيا.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول بري والحريري الى بعبدا وبدء الاجتماع الثلاثي مع عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.