البيت الابيض: ترامب سيدعو في خطابه عن حال الاتحاد الى التفاؤل والوحدة

اكد مسؤول رفيع في ​الإدارة الأميركية​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيدعو في الخطاب الذي سيلقيه عن حال الاتحاد، إلى التفاؤل والوحدة، مبتعدا عن أجواء الخلافات الحالية التي تعصف ب​واشنطن​. وشدّد على ان ترامب "سيقدم رؤية ملهمة عن عظمة أميركا".

وأضاف المسؤول أن ترامب سيترفع عن الخلافات الحالية التي تدور بينه وبين معارضيه الديموقراطيين والانتقادات التي يوجهها يوميا تقريبا إلى المدعين الذين يحققون في الشبهات بأنه تعاون مع ​روسيا​ في ​انتخابات​ العام 2016. مؤكدا ان الخطاب يمكن اعتباره استشرافيا".