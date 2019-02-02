بنس: حان الوقت لإنهاء نظام مادورور وجميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد

اكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ إن الوقت حان لإنهاء نظام الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، وإن جميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد. واعتبر أنه "ليس هناك وقت للحوار في ​فنزويلا​". وبيّن أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ ستعمل على إضعاف الرئيس الفنزويلي مادورو أكثر.

واشار في كلمة له خلال فعالية جمعته مع فنزويليين يقيمون في ​مدينة ميامي​ جنوبي ​الولايات المتحدة​، إلى سعي واشنطن من أجل أن يتسلّم رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، السلطة في البلاد، وتحقيق "انتقال سلمي".