محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 /2019 بنسبة نجاح بلغت 76.6%. ويمكن الحصول على النتيجة في الوقت الحالي عبر الرابط التالي: اضغط هنا كما يمكن الاتصال على رقم الأرضي 09000100 يذكر أنه تقدم لأداء الامتحان هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالبًا نجح منهم (11532).

كانت هذه تفاصيل خبر برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.