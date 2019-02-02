مقتل 5 من طالبان و"داعش-خرسان" في هجمات شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - خوجياني/ننكرهار(أفغانستان) - (د ب أ)

قُتل خمسة مسلحون على الأقل من حركة طالبان وجماعة "داعش-خرسان" خلال عمليات قصف جوي منفصلة لقوات التحالف بقيادة حلف شمال الاطلسي (ناتو) بإقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان، أن قوات التحالف نفذت غارات جوية بمنطقة خوجياني صباح اليوم.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان.

وفي قصف جوي آخر، نفذته قوات التحالف في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بمنطقة خوجياني اليوم، قُـتل مسلحان اثنان من جماعة "داعش خرسان"، طبقا لما قاله الفيلق في بيانه.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان و"داعش-خرسان" على الغارات الجوية حتى الآن.

يذكر أن هجمات التحالف تستهدف حركة طالبان وداعش في افغانستان للحد من تمدد نفوذهما.

كانت وكالة التفتيش العامة الأمريكية المختصة بإعادة إعمار أفغانستان قد ذكرت مؤخرا أن طالبان وسعت نطاق نفوذها في البلاد في العام الماضي ،حيث تراجعت سيطرة الحكومة الأفغانية على اراضي البلاد من 64%إلى .53%