"الري": تنفيذ مشروعات بقيمة 575 مليون جنيه على مستوى المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي تقريراً حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، إذ تم تنفيذ أعمال بقيمة 575 مليون جنيه خلال عام 2018، تنوعت ما بين أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وإنشاء مراسٍ نهرية، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وتناول التقرير قيام الوزارة، ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 215 مليون مليون جنيه شملت إنشاء سدود حماية بكل من (عرب العوامر أ - عرب العوامر ب - عرب الشيخ محمد - عملية أبوالريش 2 قبلي- وادي عبادي - وادي بنات بري - وادي المدامود)، بالإضافة إلى أعمال إنشاء كباري بقيمة 150 مليون جنيه (كوبري قدم ملاحي على ترعة الإسماعيلية - كوبري على مصرف بحر حادوس - كوبري الدراسات على ترعة المنصورية).

وأكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات التابع لوزارة الري، أن القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جسور وتأهيل ترع وتجريفات بقيمة 91 مليون جنيه تضمنت تأهيل جسور ترعة المحمودية، ومعالجة انهيارات البر الأيمن لترعة الإبراهيمية، وترقيم سكة حديد مصر بطول 150 متراً بمركز أبوقرقاص، وتجريف الرياح التوفيقي، وتأهيل ترعة المراشدة، وتأهيل ترعة بورسعيد.

كما نفذ القطاع حوائط ساندة بقيمة 47 مليون جنيه، منها: إنشاء الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف من كوبري باغوص حتى عزبة عاشور بمحافظة الفيوم، وإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف في المسافة من كوبري السنترال إلى كوبري مرزبان بمسافة 60 متراً، فضلاً عن تنفيذ أعمال التغطيات بقيمة 65 مليون جنيه ومنها تغطيات جنابيات السماعنة، وذلك علاوة على تنفيذ أعمال أخرى مثل إنشاء نطاق شبكي وعلاج مشكلة بحر سنهور وغيرها من الأعمال الإنشائية بقيمة 7 ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حالياً بتنفيذ عقود أعمال تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2018.

يأتي اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتطوير البنية الأساسية للري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول في إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة تنفيذ خطط واستراتيجيات الوزارة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الري والصرف، بما يواكب متطلبات كافة القطاعات المستخدمة للمياه ومجابهة التحديات المائية.​