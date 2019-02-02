أعلن الجيش المصري اليوم السبت مقتل ثمانية "إرهابيين" في قصف جوي غربي البلاد .

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن "القوات الجوية قامت باستهداف بؤرة إرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن القضاء على ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين".

وأشار المتحدث إلى تدمير ثلاث عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، وقال المتحدث: "يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأضاف: "القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري: مقتل 8 إرهابيين "شديدي الخطورة" في الصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.