- 1/2
- 2/2
مارتن جريفيثوكالات:
وافق الأردن، اليوم السبت، على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشياالحوثي، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في بيان أوردته وكالة
وأضاف المتحدث أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع يأتي في إطار دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يستضيف جولة محادثات بشأن اليمن الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.