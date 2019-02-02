وزيرة لبنانية: أولوياتنا إيجاد حلول ومخارج للوضع الاقتصادي المتردي

فيوليت الصفدي

وكالات:

أكدت وزيرة الدولة لشئون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة في لبنان، فيوليت الصفدي، أن من أهم أولوياتها العمل على إيجاد حلول ومخارج للوضع الاقتصادي

المتردي في البلاد.وقالت الصفدي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت إن الوضعالاقتصادي يدفع الشباب إلى الهجرة، مؤكدة أنها ستبذل كل الجهود اللازمة حتى يظل الشباب اللبناني في بلده.وأضافت أنه "لا يجوز أن تصبح كل قدراتنا الفكرية خارج لبنان"، الذي هو بحاجة لكل مواطنيه.