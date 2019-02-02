رئيسة الأرجنتين السابقة تعتزم خوض انتخابات الرئاسة القادمة

كشفت مصادر مقربة من رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنها تعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.
وأضافت المصادر، اليوم السبت، أن كيرشنر لم تعلن بعد ترشحها بشكل رسمي في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أنها ستعتمد خلال
وأشارت الشبكة إلى أنه في حال ترشح كيرشنر- التي حكمت الأرجنتين لفترتين رئاسيتين
يذكر أنه قد وجه اتهامات إلى رئيسة الأرجنتين السابقة العام الماضي بتلقي إدارتها رشى من شركات إنشائية مقابل الحصول على عقود الأشغال العامة، غير أنها أنكرت كافة الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إن إدارتها لم تتلق قط أموالا بطريقة غير شرعية.
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