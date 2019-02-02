بولندا ترفض نشر أي صواريخ نووية أمريكية على أراضيها

صواريخ أمريكيةوكالات:
أكدت وزارة الخارجية البولندية، رفض وارسو نشر أي صواريخ نووية أمريكية على أراضيها، ونفت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم السبت الأنباء حول تصريحات وزير الخارجيةياتسيك تشابوتوفيتش بضرورة نشر صواريخ أمريكية نووية في أوروبا، موضحة أن أوروبا تعتمد حاليا على الردع النووي الذي يضمنه
وردا على سؤال حول إمكانية نشر السلاح النووي على الأراضي البولندية، قال الوزير البولندي: "نحن لا نرغب بذلك أبدا" ، لافتا إلى أن القرارات المحتملة حول موقع الأسلحة النووية، هي من صلاحيات الناتو.
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