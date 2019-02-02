مقتل وإصابة 160 يمنيًا بنيران ميليشيات الحوثي خلال يناير الماضي

ميلشيات الحوثي وكالات: أعلنت مصادر يمنية اليوم السبت عن مقتل 60 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بنيران ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي.

وأكدت المصادر حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية أن معظم الضحايا من النساء والأطفال إلى جانب 5 جنود حاولوا إسعاف أسرة انفجر بها لغم حوثي، فانفجر بهم لغم ثان.

وأضافت: "قتل أيضا 4 أشخاص داخل سجون النساء والأطفال إلى جانب 5 جنود حاولوا إسعاف أسرة انفجر بها لغم حوثي، فانفجر بهم لغم ثان.وأضافت: "قتل أيضا 4 أشخاص داخل سجونالحوثيين جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، وحالة وفاة لسجين خرج من سجن حوثي بحالة صحية متدهورة"، مشيرة إلى تعدد وسائل القتل ما بين الألغام والقصف والقنص، وأخرى تحت التعذيب حيث توزعت الجرائم والانتهاكات على عدد من المحافظات أبرزها محافظة تعز والحديدة وحجة.

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