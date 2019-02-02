لهذه الأسباب انفصل محمود الجندي عن عبلة كامل

علاقة زواج قصيرة جمعت بين الفنان محمود الجندي والفنانة عبلة كامل، والتي حملت الكثير من الكواليس والغموض حول السر الذي أنهى تلك العلاقة سريعاً، حيث لم تستمر لأكثر من عامين.
وفي لقاء تلفزيوني تحدث الفنان محمود الجندي عن الكواليس الخاصة بزواجه من عبلة كامل، وأوضح أنها تنتمي إلى مجتمع قريب للغاية من المجتمع الذي تربى فيه.
إلا أنه شدد على أن الزواج نظام اجتماعي، والتجانس الخاص به غريب بعض الشيء، خاصة أن هناك مسؤوليات ملقاة على الطرفين، وهذا يتوقف على ثقافة الثنائي معا.
وأكد الجندي على أن ظروفاً خارجة عن إرادتهما معاً تسببت في عدم استمرار الحياة بينهما، معتبراً أن زوجته الحالية "هيام" هي مثال للزوجة كما يجب أن تكون.
كما كشف الجندي أنه خلال زواجه بعبلة كامل، كانت هناك أعمال تعرض عليه مجاملة لها، خاصة أنها كانت أكثر نجومية منه في ذلك التوقيت، وهو أمر لم يقبله.
ورفض الجندي المشاركة في تلك الأعمال، معتبراً أن إحساسه كرجل دفعه للرفض أن يكون في المنطقة الأقل ولم يكن ذلك من قبل الغيرة الفنية.
وأوضح الفنان المصري أن هذا الإحساس سيطر عليه للغاية في تلك الفترة، وهو ما دفعه لرفض الاستمرار وعدم المشاركة في تلك الأعمال التي تلقاها بسبب زواجه من الفنانة عبلة كامل، وانتهت الحياة الزوجية بينهما.
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