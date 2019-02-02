كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من روسيا على انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تعليق موسكو للمعاهدة النووية. ووفقًا للكرملين، كان "بوتين" قد صرح أنه إذا قررت الولايات المتحدة تعليق المعاهدة النووية، فإن روسيا سترد. وأضاف "بوتين" أن واشنطن انتهكت بالفعل اتفاقية الصواريخ النووية. وفي معرض تعليقه على هذه القضية، قال "بوتين" لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع، سيرجي شويغو، إن موسكو ما زالت مستعدة للمفاوضات والاقتراحات إذا ظلت المعاهدة النووية على الطاولة.. ومع ذلك، أصدر تعليمات للوزراء بعدم الشروع في محادثات بشأن هذه المسألة.

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