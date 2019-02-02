كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: هجوم بقنبلة على قناة "الجديد" في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى مجهولون، صباح اليوم السبت، قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديد" اللبنانية في بيروت، ما أدى إلى أضرار مادية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع أقدموا فجر اليوم على رمي قنبلة يدوية على المبنى، وفروا إلى جهة مجهولة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

ووفق الوكالة، تولت الأجهزة الأمنية على الفور "معاينة مكان الاعتداء وباشرت تحقيقاتها".

ويأتي ذلك بعد يومين من تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيراً، برئاسة سعد الحريري.

وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، الخميس، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الحريري بهذه المهمة.

وتضم حكومة الحريري الجديدة معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قانون انتخاب يقوم على أساس النسبية.