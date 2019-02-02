كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوتين: الولايات المتحدة خرقت المعاهدة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، أن الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...

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