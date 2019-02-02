إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت إيران اليوم، السبت، عن صاروخ كروز أرض – أرض طويل المدى، أطلقت عليه اسم "هويزة". وأزاح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الستار عن هذا الصاروخ الجديد، الذي "جرى اختباره بنجاح"، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

ويأتي الكشف عن هذا الصاروخ بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإسلامية.

وقال حاتمي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبموجب حكم العقل والمنطق، تعمل يوما بعد يوم على زيادة قدراتها الدفاعية من أجل ضمان أمنها الوطني والدفاع عن مصالحها الوطنية، وفي هذا المسار ليست بحاجة للحصول على إذن من أحد".

واعتبر أن صاروخ "هويزة" هو "رمز للثقة بالذات وإنجاز دفاعي هام، يبين قمة التطور التقني في العالم، ويثبت أن أي عقبة لن تمنع من عزم شعب إيران الإسلامية وإرادته في المجال الدفاعي. ومثلما أكد سماحة القائد العام للقوات المسلحة، فإننا سنرد بحزم على أي تهديد من نفس مستواه".

وتحدث حاتمي عن ميزات صاروخ "هويزة"، قائلا إنه تم تصنيعه على يد متخصصي منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. ويبلغ مدى صاروخ "هويزة" 1350 كيلومترا، ويستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابتة، ويتميز بسرعة الإعداد والرد السريع والمسار المنخفض والدقة العالية في التحكم وإصابة الهدف والقوة التدميرية الكبيرة، وقد تم اختبار إطلاق هذا الصاروخ على مدى 1200 كيلومتر بنجاح، حيث أصاب الاهداف المحددة بدقة.

وتابع حاتمي أن صاروخ "هويزة"، وصاروخ كروز "سومار"، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، يمثلان "الأذرع الطويلة للجمهورية الاسلامية الإيرانية في مجال الدفاع بواسطة صواريخ كروز، ويعتبران خطوة مؤثرة في زيادة قدرات القوات المسلحة والقوة الردعية لإيران. وقد تحققت هذه الإنجازات رغم وجود الحظر والضغوط الشاملة من قبل الأعداء".