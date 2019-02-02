نيزك يصل كوبا مساء أمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل نيزك أمس الجمعة إلى الأرض في كوبا، مسببا انفجارا سمع دويه في عدد من البلدات في إقليم بينار ديل ريو غربي البلاد، كما ذكر خبير في المعهد الوطني للفلك.

وشارك عدد كبير من الكوبيين على شبكات التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات فيديو لسقوط النيزك حوالى الساعة 14,00 بتوقيت كوبا، يرافقه برق.

كما ونشر صحافيون من قناة "تيليبينار" المحلية صورا تظهر فيها حجارة سوداء بحجم اليد، تسقط على مدينة فينياليس السياحية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة فينياليس عثمان موسيغي أن السكان الذين فوجئوا، خرجوا إلى الشوارع، موضحا أنه لم يصب أحد بجروح.

وأضاف قائلا إن "حجارة تساقطت" ويبلغ قطر أكبرها بين "عشرين وثلاثين سنتيمترا"، مشيرا إلى أنها "تركت آثارا" على طريق يؤدي إلى وجهة سياحية في المدينة.

(أ ف ب)

ونقلت وكالة الأنباء الكوبية عن المواطنين أن دوي الانفجار سمع أيضا في بلدات كونسولاسيون ديل سور وميناس دي ماتاهامبري ومارتينيز.

وقال الخبير في المعهد الوطني للجيوفيزياء إيفرين خايميز سالغادو والفلك "إنه نيزك صخري يحوي الحديد والنيكل وكميات كبيرة من سيليكات المغنيسيوم".