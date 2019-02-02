شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة .. نزوح عدد من العائلات من حي المنظر بسبب قصف الميليشيات والان مع التفاصيل

نزحت عدد من العائلات من منازلها في حي المنظر التابع لمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة اليوم إلى مناطق بعيدة خارج المدينة نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي يومياً على منازلهم بشكل مكثف وعشوائي .

وأفاد عدد من النازحين أنهم تركوا منازلهم وغادروا الأحياء السكنية وأخذوا ما يستطيعون من آثاث وملابس ومقتنيات خاصة بعد أن أصابهم اليأس من توقف جماعة الحوثي في قصف منازلهم وسقوط عشرات الضحايا من السكان دون أن تتدخل الأمم المتحدة لإنقاذهم من جرائم الحوثيون .

وأعرب الأهالي عن إستيائهم من التخاذل والصمت الأممي جراء ما يتعرضون له من القصف العشوائي والقنص المباشر والتنكيل بهم من قبل مليشيا الحوثي دون أن تتدخل الأمم المتحدة وتلزم المليشيا بوقف أعمالها العدائية بحق المواطنين الأبرياء .

تواصل المليشيات الحوثية مسلسل جرائمها وخروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة وسط سقوط ضحايا مدنيين أبرياء من النساء والأطفال وكبار السن نتيجة عمليات القتل والإستهداف المباشر ، ونتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في الطرقات العامة ومزارع المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة .