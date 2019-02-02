أرملة شاه إيران تؤكد تورط الغرب في إيصال الخميني إلى السلطة

أكدت فرح ديبا أرملة شاه إيران محمد رضا بهلوي، إن الوثائق واعترافات بعض المسؤولين الأوروبيين أثبتت أن الغرب، أوصل الخميني إلى السلطة في إيران.

جاء ذلك خلال حديثها إلى إذاعة "راديو فردا" الإيرانية، حيث قالت أن الأسرة الحاكمة حصلت على وثائق تثبت دعم الدول الغربية للخميني للوصول إلى السلطة، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم.

وأضافت "أتذكر أنه جاءت قوة أمريكية بقيادة جنرال يدعى هيزر وطلبت منا مغادرة إيران خلال خمسة أيام، ولم يكن لدى جلالة الملك، شاه إيران، أي علم بذلك، ثم جاء ويليام إتش سوليفان السفير الأمريكي في طهران إلى الشاه وطلب منه مغادرة إيران، لأنه إذا ذهب إلى أي مكان في إيران، كانت ستخرج احتجاج ضده، وقال إن كل الأمور تقود للثورة، ثم هاجمت الصحف الأجنبية والبث التلفزيوني والإذاعي الأجنبي إيران".

وأشارت إلى أن هناك أدلة ووثائق واعترافات من كبار المسؤولين الغربيين تؤكد أنهم قدموا للخميني أنواعاً من الدعم في الإعلام، وغيره منذ عدة سنوات مضت. رأيت السيد لورد أوين وزير الخارجية البريطاني حينها في العاصمة لندن، وقال لي لو كنا نعلم أن الملك مريض، ما وافقنا على ما حدث في إيران. حسناً، ماذا تفهم من ذلك".

واستطردت "قلت لاحقاً إنه بالفعل إذا كانت إيران متضررة من حقوق الإنسان، فكيف كان الغرب كل هذه السنوات صامتاً، كانوا سيقولون شيئا لكنهم لم يقولوا كلمة واحدة عن الأشياء التي حدثت في إيران في السنوات الماضية لماذا الآن يتحدثون عن حقوق الإنسان؟".